Coronavirus : état des lieux de la situation des soignants

Tous en première ligne face à l'épidémie de coronavirus, les soignants sont au chevet des malades depuis le début de l'épidémie. Mais, combien y a-t-il de personnel médical mobilisé dans nos hôpitaux ? Et parmi eux, combien ont été contaminés ? Combien d'autres peuvent être encore appelés en renfort ? Le point sur la situation dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.