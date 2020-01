Coronavirus : état rassurant pour les Français infectés

Hospitalisés depuis vendredi, les deux patients pris en charge à l'hôpital Bichat sont toujours en proie à une forte toux et de la fièvre. Les dernières nouvelles sont toutefois bonnes. L'équipe médicale qui s'occupe d'eux se dit rassurée sur leur état de santé. Même cas pour le patient de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Son état n'est pas jugé préoccupant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.