Coronavirus : faut-il plus de contrôles aux frontières ?

Face à la résurgence de l'épidémie de coronavirus dans des pays proches, comme la Belgique, l'Espagne ou le Maghreb, faut-il durcir les contrôles aux frontières ? Ce sujet sera au menu d'un conseil de défense vendredi à l'Élysée. Quel est aujourd'hui notre politique en la matière ? Et quelles sont les mesures possibles ? Questions-réponses avec nos journalistes.