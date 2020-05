Coronavirus : fin de la polémique sur la chloroquine ?

La chloroquine est un médicament qui divise les médecins, l'opinion publique, et même les hommes politiques. Il n'est sans doute pas le médicament attendu contre le coronavirus. Il présente même de réels dangers pour les patients. Le Haut Conseil de la santé publique et l'Agence Nationale de sécurité du Médicament recommandent de ne plus l'utiliser, même pour des essais cliniques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.