Coronavirus : foyer épidémique détecté au sein de l'escadron de gendarmerie mobile de Tarbes

On a appris ce jeudi soir l'existence d'un foyer de contamination au sein d'un escadron de gendarme mobile à Tarbes. Ils sont cinquante à avoir été testés positifs au Covid-19 après un séjour en Polynésie. Ces patients ont été placés à l'isolement dans leur caserne. Le défi pour les autorités est de retrouver toutes les personnes en contact avec ces soldats.