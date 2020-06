Coronavirus : ils sont nombreux à vouloir accélérer le déconfinement

Selon les médecins généralistes et les épidémiologistes, le virus circule beaucoup moins qu'il y a quelques semaines dans l'Hexagone. Face à cela, de très nombreux Français sont très impatients de retrouver leur vie d'avant. Parmi eux, des parents d'élèves, des patrons d'entreprise et des hôteliers. Quels sont leurs attentes et leurs espoirs ?