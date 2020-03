Coronavirus : la Chine a-t-elle vaincu l'épidémie ?

À Wuhan, les patients visiblement guéris peuvent désormais rentrer chez eux. Au même moment, Xi Jinping a effectué une visite surprise dans cette ville. Le président chinois a rencontré le personnel médical. Certes, il a porté un masque, a parlé à une distance d'un mètre et a dialogué par visioconférence avec les médecins en action, mais il a été applaudi par les habitants toujours en quarantaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.