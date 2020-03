Coronavirus : la course aux vaccins dans les laboratoires du monde entier

En visite ce jeudi après-midi à l'Institut Pasteur à Paris, Emmanuel Macron a annoncé le déblocage de cinq milliards d'euros sur dix ans pour la recherche, pour développer, entre autres, de nouveaux vaccins. Concernant le coronavirus, une trentaine d'équipes dans le monde travaillent jour et nuit pour trouver ce fameux sésame en suivant différentes pistes. Récit de cette course entre scientifiques du monde entier.