Coronavirus : la direction d'un Ehpad de Belfort écartée pour faire face à la crise

Le très fort taux de mortalité dans les Ehpad est l'une des réalités les plus cruelles de cette épidémie. Plus de trois mille décès ont été officiellement enregistrés depuis le premier mars 2020. Dix-sept résidents sont décédés en quelques jours dans l'un de ces établissements à Belfort. Les familles des victimes dénoncent un manquement aux règles sanitaires. Pour faire face à la crise, la direction de l'Ehpad a été écartée par le département et l'Agence régionale de santé. Cette décision s'explique par de nombreux dysfonctionnements repérés courant mars. Pour l'instant, cet établissement est le seul Ehpad du Territoire de Belfort à recenser des victimes du Coronavirus.