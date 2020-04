Coronavirus : la justice française limite l'activité d'Amazon aux produits essentiels

À partir de ce mercredi 15 avril, Amazon va devoir limiter strictement son activité aux seuls produits essentiels. Le tribunal de Nanterre a donné raison à un syndicat de l'entreprise qui accuse la direction de ne pas avoir mis en place des mesures sanitaires suffisantes pour garantir la sécurité des salariés. Le géant de la distribution en ligne se dit en "désaccord avec la décision rendue aujourd'hui et évalue actuellement ses implications pour ses sites logistiques français". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.