Coronavirus : la lourde tâche des pompes funèbres

Dans le Haut-Rhin, le taux de mortalité a augmenté de près de 40% par rapport à l'année dernière, surtout dans les maisons de retraite et les hôpitaux. En plus du deuil, les familles sont dans l'impossibilité de voir leur défunt. Alors, lors des enlèvements, les pompes funèbres s'équipent, en prenant toutes les précautions. Une routine quotidienne très éprouvante.