Coronavirus, la pandémie s’étend

Depuis le 13 janvier, d'autres pays découvrent des cas de coronavirus. Vingt-trois États sont désormais concernés. Plusieurs se barricadent et interdisent l'entrée de leur territoire aux étrangers venant de Chine. Certains, comme la Russie, font des annonces radicales. D'autres mettent en place des ponts aériens. Dans l'Hexagone, les rapatriés sont étroitement surveillés à Carry-le-Rouet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.