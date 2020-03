Coronavirus : la réaction au chômage partiel

Dans son allocution télévisée de ce jeudi soir, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires dès lundi. Une mesure qui touche également les professionnels du milieu des transports scolaires. Pour Christine Français directrice générale de la société "Grisel", la mesure prise pour les employés est "correcte et rassurante pour les salariés". En revanche, le report des charges n'est pas suffisant selon elle.