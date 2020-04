Coronavirus : la situation à l'hôpital de Colmar

L'enrayement de la progression de l'épidémie de coronavirus est un soulagement pour les régions les plus touchées, notamment à l'Est. À l'hôpital de Colmar, les services ont retrouvé une organisation plus habituelle, par rapport à il y a un mois et demi. Si la majorité des lits de réanimation est encore occupée par des patients Covid-19, les admissions ont chuté aux urgences.