Coronavirus : la survenue d'une nouvelle vague épidémique n'est pas improbable

Le 11 mai ne sera pas vraiment un déconfinement, mais un allègement des mesures de restriction. La sortie du confinement se fera de manière progressive. Car "si on déconfine la population sans mesures de protection, les besoins en soins intensifs seraient quarante fois supérieurs aux capacités d'accueil des hôpitaux. Il faut éviter à tout prix la survenue d'une nouvelle vague de l'épidémie, voire de plusieurs. Ce n'est pas improbable", explique Caroline Bayle, spécialiste santé de TF1. Rappelant qu'il y a un siècle, la grippe espagnole "avait duré 12 mois en trois vagues successives. La première était arrivée juste avant l'été 1918, puis après ça s'était calmé avant de revenir encore plus fort à l'automne de la même année. Elle est revenue une troisième fois au début de l'année suivante en plein hiver 1919. Un scénario de vagues successives qui inquiète les autorités sanitaires aujourd'hui." Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du20 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.