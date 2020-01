Coronavirus : la ville de Wuhan toujours à l'arrêt

C'est une situation particulière pour une ville de onze millions d'habitants. Habituellement très animées, les rues de Wuhan sont quasiment désertes ce mardi, à l'exception que quelques véhicules qui circulent pour permettre au personnel médical de se rendre dans les hôpitaux. À mesure que le nombre contamination augmente, d'heure en heure, les hôpitaux se retrouvent littéralement débordés et les habitants sont bien souvent livrés à eux-mêmes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.