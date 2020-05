Coronavirus : l'Allemagne accélère son déconfinement

L'Allemagne a choisi d'accélérer son déconfinement. Tous les magasins, restaurants, hôtels ou crèches vont rouvrir très bientôt selon des modalités qui sont fixées localement. Dans le canton de Fribourg, beaucoup de magasins sont déjà ouverts depuis quinze jours. Ceux de plus de 800 m2 accueillent leurs premiers clients cette semaine, sous certaines conditions. Si les bars, les cafés et les restaurants resteront fermés, au moins jusqu'à la fin du mois, la commune accélère néanmoins son déconfinement dans les écoles. Depuis lundi, certains établissements recommencent à accueillir les élèves de première et de terminales. Cette semaine, les parcs et les jardins d'enfants sont à nouveau accessibles. Le marché de la ville n'a jamais cessé son activité, mais certains paradoxes sont surprenants. Les gestes barrières semblent être pratiqués, mais les paiements se font en liquide. Quant au port du masque, il y est facultatif. Il n'est obligatoire que dans les commerces et dans les transports. La chancelière allemande, Angela Merkel, a prévenu. Si le taux de la reproduction du virus est repassé au dessus de un, elle prendrait la main et imposerait un confinement beaucoup plus strict. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.