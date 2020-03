Coronavirus : l’allocution d'Emmanuel Macron

Dans son allocution de ce jeudi soir, le chef de l'État a souligné que l'épidémie de coronavirus est "la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle". Il a donc exprimé "la reconnaissance de la Nation" à l'égard de l'ensemble du personnel public de la Santé pour leur engagement. Le président de la République a ensuite présenté une série de mesures pour y faire face. Les détails dans la vidéo ci-dessus.