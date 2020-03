Coronavirus : Le 20h de TF1 répond à vos questions

L'Hexagone compte plus de trois millions de travailleurs indépendants. Pour eux, le problème lié au confinement est majeur car s'ils ne travaillent pas, ils ne touchent aucun revenu. Emmanuel Macron a tenu à les rassurer. Un fonds de solidarité va être mis en place. Et l'une des annonces majeures du président, c'est aussi les 300 milliards d'euros de garantie d'État débloqués. Cette mesure concerne notamment les entreprises en difficulté. Plus avec notre journaliste Garance Pardigon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.