Coronavirus : le 20H de TF1 répond à vos questions

Le pays est confiné depuis mardi 17 mars 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus. Une situation inédite qui suscite beaucoup d’interrogations. Un salarié peut-il être sanctionné pour non-respect des gestes barrières ? Pourquoi certains commerces rouvrent au public et pas d'autres ? Pourra-t-on faire du sport normalement après le 11 mai ? Éléments de réponse avec Garance Pardigon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.