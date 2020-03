Coronavirus : le 20H de TF1 répond à vos questions

Depuis le confinement de notre pays, le 17 mars 2020, de nombreux Français sont loin de leurs proches. Peuvent-ils changer de lieu de confinement pour les rejoindre ? Qu'en est-il du déménagement si un préavis pour quitter un appartement a déjà été déposé ? Les personnes habitant loin de leur lieu de travail et ne disposant pas de propre moyen transport peuvent-elles faire du covoiturage ? Éléments de réponse avec Garance Pardigon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.