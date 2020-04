Coronavirus : le calendrier et les modalités du déconfinement en Allemagne

L'Allemagne prépare son déconfinement. Dès le 20 avril, les magasins de moins de 800 mètres carrés pourront rouvrir, à condition de respecter des règles d'hygiène très strictes. Suivront à partir du 4 mai les écoles, mais par étapes. La priorité sera donnée aux élèves qui passent des examens en fin d'année. Les manifestations culturelles et sportives sont quant à elles interdites jusqu'au 31 août.