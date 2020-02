Coronavirus : le casse-tête des familles en quarantaine

Marie et sa fille Castille ont déjà passé une semaine de confinement. Après un voyage à Singapour, elles doivent suivre à la lettre les consignes transmises par l'école. Une situation compliquée, car les autres membres de leur famille, qui vivent sous le même toit, ne sont pas allés dans ce pays. Dans les Alpes-Maritimes en revanche, pas de confinement pour les 24 enfants partis skier dans le nord de l'Italie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/02/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.