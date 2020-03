Coronavirus : le CHU de Versailles au bord de la rupture

Dans le secteur des soins critiques de l'hôpital de Versailles, les patients sont tous placés en coma artificiel. Ils sont surveillés 24h/24 par des soignants qui font tout leur possible pour les accompagner. La fatigue s'accumule et l'urgence est partout. Comme ses collègues, le docteur Fabrice Bruneel, coordinateur et médecin réanimateur, n'a jamais vu une telle vague déferler sur son service. C'est même l'ensemble de son hôpital qui est mobilisé ce lundi.