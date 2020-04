Coronavirus : le confinement pour faire face à une "deuxième vague" de contamination à Singapour

Le gouvernement singapourien est contraint de prendre des mesures plus fermes. Sa politique de traçage numérique des citoyens n'a pas suffi pour faire reculer l'épidémie. En moins de trois semaines, le nombre de personnes infectées a été multiplié par cinq. Pour l'instant, la cité-État joue la carte du civisme dans cette phase de confinement. Mais elle sait aussi se montrer très ferme pour tous ceux qui ne respectent pas à la lettre leur mise en quarantaine.