Coronavirus : le dépistage massif des policiers lillois livre ses premiers résultats

La semaine dernière, des foyers de contamination ont été découverts dans plusieurs commissariats de la région de Lille. Une campagne massive de dépistage a commencé et 1 000 policiers ont été testés. Ce dépistage a pris fin ce mercredi alors que les premiers résultats ont été publiés. Selon nos informations, 23 policiers sont aujourd'hui malades du coronavirus dans l'agglomération lilloise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.