Coronavirus : le Haut-Rhin lance une campagne de test sérologique dans les Ehpad

Le Haut-Rhin a lancé au début de cette semaine une phase de test sérologique dans les Ehpad. Ces tests permettront de connaître les personnes ayant été malades et les cas négatifs. L'organisation est millimétrée. Les résidents, confinés, sont testés dans leurs chambres, avec d'importants moyens de protection. Le département a investi 42 000 euros dans cette première campagne. Au total, 2 000 personnes seront testées cette semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.