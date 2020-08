Coronavirus : le masque obligatoire partout à Paris dès vendredi

Le port du masque sera obligatoire à Paris et dans les trois départements qui l'entourent à partir de vendredi matin. La capitale va ainsi rejoindre Marseille ou encore Toulouse au rang des villes dans lesquelles il sera impossible de sortir dans l'espace public sans être masqué. En cas de non-respect de cette mesure, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. Cette perspective n'enchante personne, mais semble plutôt être acceptée par les Parisiens.