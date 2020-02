Coronavirus : le match Lyon-Juventus de Turin sous haute surveillance ?

Ils sont 3 000 Italiens à assister au match de ce mercredi soir entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin. Certains ont passé une partie de la journée en ville. C'est ce qui inquiète la maire de Décines où se trouve le stade. Les Lyonnais, quant à eux, sont plutôt partagés. Aux abords du stade, il n'y a pas de contrôle de température, mais une simple vérification des billets.