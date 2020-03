Coronavirus : le monde se replie sur ses frontières

Ce 12 mars est assurément un tournant dans la crise mondiale liée au coronavirus. Les États-Unis ont fermé leurs frontières à 420 millions d'Européens, provoquant une panique mondiale avec une chute vertigineuse et historique des bourses. En Norvège, en Ukraine, au Sri Lanka, toutes les écoles sont désormais fermées. L'Allemagne, elle, a mis en place des contrôles sur sa frontière avec l'Hexagone, tout près de Strasbourg. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.