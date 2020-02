Coronavirus : le pic est-il en passe d’être atteint ?

Le nombre de contaminations relevées quotidiennement en Chine se stabilise. Mais selon le Professeur Olivier Schwartz, il est encore tôt pour dire que l'on a passé le pic de l'épidémie. Il pointe du doigt une sous-estimation du nombre de cas en Asie du sud-est. Mais quand est-on contagieux ? Le coronavirus est-il plus dangereux que la grippe ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.