Coronavirus : le pic passé à l'hôpital de Melun

C'est l'un des signaux les plus fiables pour analyser l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Il y a deux semaines, l'une de nos équipes s'était rendue dans l'unité de réanimation de l'hôpital de Melun (Seine-et-Marne), qui était alors complètement débordée. Depuis, la situation s'est améliorée. Le nombre de patients diminue lentement et on y voit même des lits vides. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.