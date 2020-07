Coronavirus : le point sur les nouveaux cas en France

Dans l'Hexagone, le nombre de morts liés au coronavirus reste faible, entre vingt et trente chaque jour. Cela représente environ 2% des 1 700 décès enregistrés quotidiennement. Pourtant, certains médecins constatent une augmentation des admissions à l'hôpital. Faut-il s'en inquiéter ? Que sait-on des symptômes des personnes nouvellement infectées ? Faut-il craindre une reprise des contaminations pendant l'été ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.