Coronavirus : le travail difficile des chauffeurs routiers

Certaines entreprises de transport ne fournissent aucun matériel de protection contre le coronavirus à ses salariés. Une inquiétude et un risque sanitaire important, qui ont poussé trois syndicats du secteur à appeler les chauffeurs routiers à faire valoir leur droit de retrait. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à dénoncer l'interdiction d'accès aux sanitaires des stations-service. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.