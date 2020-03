Coronavirus : le village de La Balme-de-Sillingy à l’arrêt

La vie à La Balme-de-Sillingy tourne au ralenti. Avant l'arrivée du coronavirus, les bars du village ne désemplissaient pas. La commune de 5 000 habitants est considérée comme un cluster, une zone de circulation active du virus. De quoi effrayer les personnes de passage. Les habitants ont l'impression d'être rejetés et montrés du doigt. Commerçants, habitants, élus... Tous espèrent un rapide retour à la normale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.