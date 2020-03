Coronavirus : #Le20HTF1VOUSREPOND

Peut-on en tant que particulier demander aux impôts de suspendre les prélèvements à la source et dans quel délai obtient-on une réponse ? Un salarié peut-il opposer son droit de retrait ? Les employeurs peuvent-ils obliger les salariés à prendre leurs congés payés ? Peut-on annuler sans frais ses réservations pour les vacances de printemps ? Autant de questions auxquelles Garance Pardigon répond ce mercredi soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.