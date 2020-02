Coronavirus : l’économie française va-t-elle se gripper ?

Le bilan du coronavirus établi par les autorités chinoises est de 1 113 morts et de 60 000 personnes contaminées. L'Hexagone a été presque épargnée avec seulement 11 cas déclarés. Cependant, cette épidémie a aussi des conséquences économiques, car de nombreuses usines chinoises tournent au ralenti alors que c'est en Chine que sont fabriqués de nombreux objets de notre vie quotidienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.