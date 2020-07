Coronavirus : l’épidémie est-elle sous contrôle en France ?

Cela fait plusieurs semaines que le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon ne communique plus chaque soir sur le bilan de l'épidémie de coronavirus. Trois mois et demi après l'annonce des mesures de confinement, vous vous demandez sans doute des questions sur la situation sanitaire dans notre pays. Le virus circule-t-il toujours ? Où en sont les indicateurs ? Qu'en est-il des tests de dépistage ? Nos journalistes font le point grâce aux dernières données disponibles.