Coronavirus : les chiffres des décès dans les Ehpad

Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a dressé un bilan de l'épidémie. Et pour la première fois, il a intègré en plus des chiffres hospitaliers ceux des Ehpad. On y dénombre au moins 884 décès liés au coronavirus. Pour quel le bilan ne s'aggrave pas, ces établissements continuent de respecter strictement les mesures d'hygiène nécessaires et d'interdire les visites.