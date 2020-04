Coronavirus : les colonies de vacances s'adaptent pour cet été

Près d'un million d'enfants se construisent de souvenirs indélébiles en colonie de vacances chaque année. À cause des risques sanitaires, ils craignent de devoir renoncer à leur rêve d'été loin des parents. De leur côté, les professionnels n'attendent pas un taux de remplissage habituel durant cet été. Ils ont ainsi prévu de s'adapter à la situation, en proposant des colos à la maison par exemple.