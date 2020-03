Coronavirus : les commerçants déjà en difficulté

Pour tenter d'enrayer la diffusion du coronavirus, le gouvernement a décrété samedi soir la fermeture des commerces dits "non essentiels" jusqu'à nouvel ordre. Un coup dur pour les commerçants qui subissent déjà une baisse de leur activité. Comment vont-ils s'en sortir ? Nos équipes sont allées à leur rencontre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.