Coronavirus : les élections municipales maintenues

Au cours de son allocution de ce jeudi soir, Emmanuel Macron s'est retranché derrière ses interlocuteurs pour décider du maintien des élections municipales. Il s'agit des scientifiques reçus ce jour à l'Élysée et les représentants politiques reçus par le Premier ministre. Ces derniers ont souhaité maintenir le scrutin. Le président de la République n'a pas pris une décision lui-même. C'est peut-être pour la première fois depuis le début du quinquennat.