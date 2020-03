Coronavirus : les élus locaux paient un lourd tribut

Le nombre d'élus locaux victimes de l'épidémie ne cesse de s'accroître. Il y a quelques semaines, ils ont multiplié les contacts, les accolades et les serrages de main. Certains d'entre eux sont actuellement entre la vie et la mort. C'est notamment le cas dans le département de Seine-Saint-Denis. Ce virus dévastateur y a contaminé une dizaine d'élus et une bonne partie de la mairie de Drancy. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.