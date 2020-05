Coronavirus : les enfants de soignants décédés bientôt pupille de la Nation

Depuis le début de l'épidémie, près de 40 soignants sont morts dans l'exercice de leur fonction. L'Assemblée nationale a adopté mercredi une résolution visant à accorder à leurs enfants le statut de pupille de la Nation. Un soutien financier pour la nourriture, les vêtements ou les vacances, mais aussi de l'aide à la recherche d'emploi et pour les études. Nos équipes ont recueilli le témoignage de ces enfants.