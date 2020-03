Coronavirus : les enfants peuvent-ils être touchés ?

En Chine, les enfants ne représentent que 2% des malades. De façon surprenante, les symptômes sont plus bénins chez les plus jeunes. Leur système immunitaire semble créer une certaine protection contre les formes graves du rhume. Et les enfants asthmatiques ne sont pas plus sensibles que les autres.