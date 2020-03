Coronavirus : les établissements scolaires seront fermés pour quatorze jours dans le Nord-est de Montpellier

Le préfet a décidé de fermer tous les établissements scolaires accueillant des mineurs sur seize communes du Nord-est de Montpellier. Cette décision concerne les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. La fermeture interviendra dès jeudi 12 mars 2020 et durera quatorze jours. Tout est parti du Crès où les écoles ont été fermées dès ce matin, car plusieurs personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus. L'une d'entre elles est membre du service animation de la ville et travaille dans plusieurs établissements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.