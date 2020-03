Coronavirus : les Français solidaires avec les soignants

Les soignants sont sur le pont 24h/24 depuis la propagation du coronavirus sur notre territoire. En guise de remerciement et de soutien, nos compatriotes ont pris des initiatives. À Paris, les résidents d'un quartier applaudissent depuis leurs fenêtres tous les soirs. À Rouen, une boulangerie leur offre le petit déjeuner. Sur les réseaux sociaux, certains proposent même de garder leurs enfants.