Coronavirus : les hôpitaux de l'Est dans une situation alarmante

Dans l'hôpital de Sélestat, au nord de Colmar, le service est en alerte. En moyenne, celui-ci reçoit 20 nouveaux patients chaque jour et les lits commencent à manquer. À 130 km de là, à Nancy, les malades continuent d'arriver. Au total, plus de 40 dans l'hôpital, et l'épidémie s'accélère en Lorraine. Certaines cliniques privées en ville ont dû libérer des chambres pour soulager les hôpitaux voisins.