Coronavirus : les hôpitaux débordés dans le Grand Est

À l'hôpital de Mulhouse par exemple, l'afflux des patients est incessant. Tous les lits sont occupés. En réanimation, le nombre de malades placés sous ventilation artificielle a doublé en 24 heures. L'hôpital de Colmar est aussi submergé. Les soignants manquent déjà de surblouses et bientôt de masques. L'inquiétude des médecins du Grand Est sonne comme une mise en garde sur ce qui attend les soignants de notre pays dans les semaines à venir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.