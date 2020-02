Coronavirus : les hôpitaux disposent-elles d’assez de moyens ?

Emmanuel Macron est venu ce jeudi apporter son soutien aux soignants à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière à Paris. Les soignants y sont mobilisés, mais inquiets, notamment face aux manques de moyens dans les services sanitaires. Actuellement, plus d'une centaine d'hôpitaux à travers notre pays se sont équipés et ont aménagé des chambres d'isolement pour affronter l'épidémie.